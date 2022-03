Minissérie “Desejo” acompanha o percurso de um dos maiores escritores do Brasil

Trama começa a ser exibida no dia 11 de maio, às 23h10, na Globo. O ator Tarcísio Meira interpreta o famoso escritor Euclides da Cunha

Amor, traição, ciúme e vingança são os principais ingredientes da minissérie “Desejo”, que começa a ser exibida na Globo no dia 11 de maio, às 23.10 H. Ambientada no início do século XX e baseada em factos reais, a trama narra a história de amor que levou ao assassinato de um dos maiores escritores brasileiros, Euclides da Cunha, na trama interpretado pelo ator Tarcísio Meira. O trágico acontecimento ficou conhecido na época como “Tragédia da Piedade”.

Após ser nomeado engenheiro da Estrada de Ferro Central do Brasil, Euclides da Cunha (Tarcísio Meira) passa a viajar com frequência. A sua mulher, Ana (Vera Fischer), carinhosamente conhecida como Saninha, envolve-se com o jovem Dilermando de Assis (Guilherme Fontes), aspirante do Exército. Decidido a acabar com o romance, o autor de “Os Sertões” sai de casa armado e apanha o casal na casa do amante. Começa o tiroteio e Euclides é morto. Atingido por uma bala, Dinorá (Marcos Winter), irmão de Dilermando, perde os movimentos de uma perna. Graças à defesa do advogado Evaristo de Moraes (Wolf Maya), Dilermando, mesmo condenado pela opinião pública, é absolvido pela Justiça. É ainda perdoado por Saninha, que se casa com ele.

Sete anos depois, Euclides da Cunha Filho (Marcelo Serrado) tenta vingar a morte do pai e acontece uma nova tragédia.

A minissérie é assinada por Glória Pérez.