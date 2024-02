“Morangos com Açúcar”: confirmadas novas temporadas da série juvenil

O “reboot” da série juvenil “Morangos com Açúcar”, uma colaboração entre a TVI e a Prime Video, vai contar com mais três temporadas.

O último episódio da segunda temporada de “Morangos com Açúcar” foi para o ar esta segunda-feira, 26 de fevereiro, mas a série juvenil acabou de ser renovada por mais três temporadas, “que vão começar a ser exibidas no último trimestre de 2024”.

“Cada uma das novas temporadas terá dez episódios, a quarta e quinta acompanham o ano letivo, e a sexta temporada as férias de verão”, lê-se em comunicado.

Segundo a estação de Queluz de Baixo, “a continuidade da parceria com a Prime Video vai ao encontro da estratégia de internacionalização da marca”, ao apostar num dos projetos de “maior notoriedade do canal como é o caso de ‘Morangos com Açúcar’”.

Recorde-se que, além das novas temporadas, está marcada para o verão a estreia de uma temporada especial.