Nova temporada de “Morangos com Açúcar” estreia-se a 1 de janeiro

A TVI e a Prime Vídeo revelaram esta sexta-feira a data de estreia e o “trailer” da segunda temporada de “Morangos com Açúcar”. A continuação do “reboot” da série vai estrear-se a 1 de janeiro.

Os dez episódios da segunda temporada vão ser emitidos, todas as segundas-feiras, na TVI e ficarão disponíveis, no mesmo dia, na Prime Vídeo. Confirmada está também a terceira temporada com estreia antes do verão de 2024.

À semelhança do “casting” realizado em fevereiro, a TVI está a realizar um novo casting à procura de novos talentos no Wonderland Lisboa, até ao dia 30 deste mês.