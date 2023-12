Nova temporada de “O Clube” estreia a 5 de janeiro

A quinta temporada de “O Clube”, que conta a história do espaço noturno mais famoso da capital, estreia no próximo dia 5 de janeiro.

Na nova temporada, as mortes dos clientes VIP colocaram “O Clube” numa situação de risco absoluto. Vai ser preciso um milagre para salvar a casa mais famosa das noites de Lisboa. Na ânsia de encontrar o assassino, Mateus comete um erro que vai ter consequências trágicas para Eva e para “O Clube”. Miriam está cada vez mais pressionada pelo passado e o reaparecimento do pai vai trazer velhos fantasmas. Quando parece que tudo está perdido, a solução pode ser recorrer a velhos amigos. E “O Clube” tem muitos…

“O Clube” T5 é uma temporada de seis episódios, produzidos pela Santa Rita Filmes para a OPTO SIC, com realização de Patrícia Sequeira e com estreia no dia 5 de janeiro do próximo ano.