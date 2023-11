Sara Sampaio dá vida a “Eve Teschmacher” no novo filme de “Super-Homem”

A modelo e atriz portuense Sara Sampaio vai ser cúmplice e namorada do vilão “Lex Luthor”, interpretado por Nicholas Hoult, no novo filme do “Super-Homem”

O anúncio foi feito, através das redes sociais, pelo realizador James Gunn. Sara Sampaio integra o elenco do novo filme da saga “Super-Homem” e dará vida a “Eve Teschmacher”, cúmplice e namorada do vilão “Lex Luthor”, interpretado por Nicholas Hoult.

Nas redes sociais, a antiga modelo da “Victoria Secret” já reagiu à novidade: “Finalmente posso partilhar as melhores notícias de sempre! Nem sequer parece real! Obrigada ao James Gunn por me confiar a “Eve!””.

A estreia de “Superman: Legacy”, película que tem como foco principal o herói da DC Comics, está a ser apontada para dia 11 de julho de 2025.

O elenco da película contém outros nomes da indústria cinematográfica, como David Corenswet, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Rachel Brosnahan, entre outros.