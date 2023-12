Série “João sem Deus” representa o Brasil nos Prémios Platino de Cinema Ibero-Americano

A série “João sem Deus”, uma coprodução internacional da TVI e do Canal Brasil, vai representar o Brasil nos XI Prémios Platino de Cinema Ibero-Americano.

Estes prémios, criados em 2014, distinguem e premeiam os melhores conteúdos audiovisuais ibero-americanos.

A série, gravada entre Portugal e o Brasil, foi emitida pela TVI em 2023 e contou com a presença das atrizes portuguesas Ana Sofia Martins e Dalila Carmo, a que se juntaram os atores brasileiros Marco Nanini, Bianca Comparato e Karine Teles.

“João sem Deus” está nomeada para competir em três categorias: Melhor Minissérie ou Telessérie Cinematográfica de Ficção ou Documentário; Melhor Ator de Série – Marco Nanini; Melhor Atriz de Série – Bianca Comparato.

O evento de entrega de prémios, reconhecidos como um dos mais significativos do panorama audiovisual ibero-americano, realiza-se no próximo dia 20 de abril de 2024, no México.