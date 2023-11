“Squid Game: O Desafio”: Arrancou reality show da Netflix com prémio de 4,3 milhões de euros

“Squid Game” foi um sucesso mundial, tendo ficado em primeiro lugar, das séries mais vistas, por várias semanas. A Netflix lançou esta quarta-feira, 22 de novembro, “Squid Game: O Desafio”.

Um prémio avultado e muitos desafios à mistura: “Squid Game: O Desafio” chegou à Netflix esta quarta-feira, 22 de novembro, e já está a dar que falar. Um leque de 456 jogadores competem pelo prémio final de 4,56 milhões de dólares (cerca de 4,3 milhões de euros).

Embora não se saiba ao detalhe quem são os participantes, sabe-se que o “reality” abrange várias nacionalidades e é inspirado na série homónima, lançada pela plataforma de “streaming” em 2021.

“Squid Game”, a série sul-coreana, chegou ao catálogo da Netflix há dois anos, em tempo da pandemia, e, rapidamente, tornou-se na série mais vista de sempre. A produção era baseada num grupo de pessoas que, ao atravessar problemas financeiros, aceitava participar numa competição onde tudo estava em jogo – até a própria vida.

Neste novo “reality show” inspirado na série, que já pode ser visto pelos fãs, a vida não está em risco, mas o prémio pode, seguramente, ajudar a recuperar a estabilidade financeira do vencedor. Com apenas cinco episódios, de cerca de 50 minutos, “Squid Game: O Desafio” já está nas tendências do momento.