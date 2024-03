Telenovela “América” já tem data de estreia em Portugal

Uma das telenovelas “mais pedidas pelo público”: “América”, que tem como protagonistas Deborah Secco e Murilo Benício estreia a 2 de abril.

Sol (Deborah Secco) aventura-se na travessia da fronteira do México com os Estados Unidos em busca de uma vida mais feliz na “Terra das Oportunidades”. Já o peão Tião (Murilo Benício) tem o sonho de ser campeão de rodeios. Os dois vão encontrar-se e viver um grande amor na nova trama da Globo, “América”, que estreia a 2 de abril, às 22h30, no canal Globo.

“Todos nós temos sonhos que guardamos na gaveta e muitas vezes vamos em outra direção por acharmos impossível realizá-lo. O sonho é o âmago dessa novela. Sonhos grandes, pequenos, sonhos vivos ou mortos, todo mundo carrega o seu. É uma trama de personagens sonhadores. Será que sonhar não custa nada?”, explica, em comunicado enviado às redações, a autora Glória Perez.

O amor que une Sol e Tião é grande, mas os sonhos individuais acabam por levar a melhor. Depois de pisar solo americano, Sol vive momentos de terror até conhecer o americano Ed (Caco Ciocler).

“América é um novelão, com tudo o que um grande novelão tem: aventuras, amores. Vale muito a pena assistir. São histórias de vida lindas, tanto a da Sol quanto a do Tião, que se cruzam num grande destino. É uma obra imperdível”, nota a atriz Deborah Secco.

A telenovela conta com quatro temas principais: a imigração ilegal nos Estados Unidos, o universo rural dos rodeios, as dificuldades encontradas pelos deficientes visuais e a vida após a morte.