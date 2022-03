Vencedora de um Emmy Internacional, novela “Império” tem estreia marcada para 16 de novembro. A trama assinada por Aguinaldo Silva será exibida de segunda-feira a sábado, às 21h40.

José Alfredo (Chay Suede/Alexandre Nero) conseguiu aproveitar a sorte e o acaso que teve quando ainda era jovem para tornar-se milionário e proprietário de uma rede de joalherias. Mas tudo começa a ficar mais complexo quando os três filhos, José Pedro (Caio Blat), Maria Clara (Andreia Horta) e João Lucas (Daniel Rocha), começam a ambicionar gerir a rede internacional de joias “Império”, empresa responsável por toda a fortuna e prestígio da família.

Além de lidar com todas as adversidades da vida, José Alfredo vai ter de controlar e administrar a gana de todos aqueles que o cercam. Assinada por Aguinaldo Silva e detentora de um Emmy Internacional, a novela “Império” tem estreia marcada para o dia 16 de novembro, às 21h40, na Globo.

“As minhas personagens são pessoas comuns, facilmente encontradas no quotidiano. Acho que o público vai se identificar com eles e suas histórias”, considera Aguinaldo Silva. “Será um folhetim clássico, pois tem todos os ingredientes que uma novela precisa ter”, acrescenta o autor.

“Império” começa com uma imagem suntuosa do Monte Roraima. Lá estão o comendador, José Alfredo e a sua filha preferida, Maria Clara. O Monte tornou-se uma espécie de local sagrado para o comendador e ele faz questão de voltar ao local todos os anos. Tudo começou quando ainda jovem, José Alfredo de Medeiros (Chay Suede) resolve morar no Rio de Janeiro. Desempregado, tenta a vida na cidade grande e hospeda-se na casa do irmão, Evaldo (Thiago Martins). Ele jamais poderia imaginar que na casa que o abrigou também estaria o seu grande amor: Eliane (Vanessa Giácomo), sua cunhada, mulher do seu único irmão. Um amor proibido, mas genuíno. O romance de Eliane e José Alfredo é incontrolável. Tão desmedido, que o desejo de permanecer juntos é maior que o remorso provocado pela dupla traição. Diante desta paixão avassaladora, o casal só vê uma saída: fugir. Mas o plano acaba por não se concretizar. Anos mais tarde, José Alfredo acaba por casar-se com Maria Marta (Lilia Cabral), com quem tem três filhos. Mas o comendador está longe de imaginar que o passado ainda vai voltar a bater à sua porta.

Alexandre Nero admite a complexidade da sua personagem e considera que o público vai demorar algum tempo a conseguir lê-lo. “As pessoas acham que ele é o vilão. Ele não é vilão, mas é casca grossa, não sorri. Não é um protagonista feliz, fácil de gostar, mas vocês vão gostar dele”, destaca. Já Lilia Cabral afirma que Maria Marta é uma mulher com uma personalidade muito intensa. “Ela é uma mulher forte e que resolve bem os problemas que chegam até ela. No passado, eles (Maria Marta e José Alfredo) tinham uma cumplicidade que acabou. Nos dias atuais, ele é o rei do império, e ela uma rainha no exílio. Tenho a confiança de que essa novela tem muito a oferecer”, diz a atriz.