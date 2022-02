A primeira imagem da barriga de grávida da blogger Bárbara Corby

Às 17 semanas de gestação, a conhecida blogger mostrou a barriguinha pela primeira vez. E os fãs ficaram enternecidos.

Ainda é isso mesmo, uma “barriguinha”, mas já se notam as diferenças no corpo da blogger Bárbara Corby, que chegou às 17 semanas de gravidez e resolveu partilhar a imagem com os seguidores no seu perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B6nz-FPgbzJ/

“Primeiro registo desta barriguinha. Grávidas por aí?” questionou a ex-jornalista nas redes sociais.

Os seguidores emocionaram-se com a partilha da imagem e enviaram “mimos”: “linda”, “tão fofa” ou “que bonitos” servem a título de exemplo.

Recorde-se que a blogger anunciou no passado dia 16 de dezembro a sua gravidez, numa viagem de sonho ao estrangeiro.