Acordou e leu uma carta de amor da família: foi assim o aniversário de Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro festejou mais um aniversário. O animador levou a família à Madeira e teve direito a muitas surpresas.

Pedro Ribeiro, animador de rádio, escolheu a Madeira para festejar mais um aniversário. No Funchal, o diretor da Comercial teve direito a um dia especial preparado pela mulher e pelos filhos.

“Acordou com vista para o mar, leu uma carta escrita pela família, foi tomar um pequeno-almoço almoço dos Deuses à confeitaria com direito a um rasgado elogio de uma fã”, contou a mulher e locutora, Rita Rugeroni.

“Comeu bananas no mercado dos lavradores, subiu de teleférico e desceu com emoção nos emblemáticos cestos da Madeira, almoçou na fajã dos frades com uma vista de sonho e teve com ele as 7 pessoas que o adoram acima de tudo. Parabéns, meu amor querido. Mereces tudo”, concluiu.