Alexandra Lencastre regressa à SIC depois da covid-19

A atriz e apresentadora está recuperada das sequelas do novo Coronavírus e começou a gravar a nova série do programa “Irresistível” para a SIC Mulher.

A “diva” está de volta. Mais de um mês depois de ter sido internada com covid-19, Alexandra Lencastre está de regresso ao trabalho e às gravações do programa “Irresistível”, da SIC Mulher.

“AGORA – SIC Mulher com a IRRESTIVEL Monica SIntra TOP”, escreveu a “diva” das novelas no perfil de Instagram, ao mesmo tempo que publicava uma imagem do momento.

Os seguidores repararam no aspeto saudável de Alexandra Lencastre e elogiaram a atriz e apresentadora. “És incrível”, “está linda” ou “estou tão feliz com o seu regresso” servem a título de exemplo.

Recorde-se que Alexandra Lencastre revelou as dificuldades que teve com a doença, além do receio das duas filhas.