Ana Hickmann assume novo relacionamento: “É sobre a transformação de uma amizade em amor”

Foi em novembro de 2023 que Ana Hickmann foi agredida pelo ex-companheiro. Nas redes sociais, a apresentadora brasileira assumiu um novo relacionamento.

O chef Edu Guedes é o novo namorado da comunicadora. “É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz”, escreveu Ana na legenda de uma publicação onde surge abraçada ao novo companheiro.

“É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, acrescentou.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Seja feliz”, disse Marina Ruy Barbosa, “Você merece toda a felicidade do mundo e todo amor”, referiu Sabrina Sato.

Recorde-se que, no programa “Domingo Espetacular”, transmitido pela Record, Ana Hickmann contou detalhes sobre a agressão do empresário Alexandre Correa:”Ele veio sim para me dar uma cabeçada. Eu peguei no telemóvel e disse-lhe: ‘se vieres em cima de mim, vou chamar a polícia’”. O ex-casal tem um filho em comum, Alezinho, de dez anos.