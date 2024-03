Angela Costa e Miguel Coimbra revelam o nome da filha recém-nascida

Nasceu na terça-feira, 26 de março, a filha de Angela Costa e Miguel Coimbra. Nas redes sociais, os pais partilharam a primeira imagem e revelaram o nome.

Martim, o primeiro filho de Angela Costa e Miguel Coimbra, foi promovido a irmão mais velho.

Nas redes sociais, os pais partilharam uma imagem da filha recém-nascida e revelaram o nome: “Alice. 26/03/2024”, escreveram na legenda de uma fotografia onde se vê a mão da bebé agarrada aos pais.

No dia do nascimento, Angela Costa já tinha publicado uma imagem de fundo cor de rosa, a remeter para o sexo do bebé, com a data. Os fãs prontificaram-se a felicitar o casal.