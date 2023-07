Aniversário do “Somos Portugal” assinalado por Alice Alves

O programa “Somos Portugal” celebrou, este domingo, 12 anos, e a data foi assinalada por Alice Alves.

Neste domingo, dia 23 de julho, foi dia de festa na TVI. O programa das tardes de domingo do quarto canal, “Somos Portugal”, comemorou 12 anos.

Nas redes sociais, Alice Alves, apresentadora do canal, não deixou de assinalar a data, com imagens da equipa e lembranças do seu início no programa.

“Dia de festa para mim. 12 anos de ‘Somos Portugal’, parabéns a toda a equipa”, começou por assinalar a apresentadora.

“Um programa que me trouxe amizades para a vida, que significou crescimento e consolidação. Sou sempre feliz quando volto…”, contou.

Durante a mensagem, Alice Alves revelou com quem se iniciou no formato das tardes de domingo da TVI. “O meu primeiro foi com a Mónica Jardim e o Pedro Teixeira no Alentejo. Não esqueço a generosidade com que me receberam!”.

“Orgulho em todos os que estão e já estiveram nesta aventura que acontece quase sempre longe de casa, mas perto do coração do público. A outra festa é mais privada, mas já falo sobre ela um bocadinho”, terminou.