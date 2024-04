Antigo atleta do Vilafranquense confirma envolvimento com Pabllo Vittar

Pabllo Vittar revelou que o romance que teve com a personalidade mais célebre foi um futebolista. Apesar de Pabllo Vittar ter mantido o nome no anonimato, o jogador Polidoro Júnior, que jogou em Portugal há cinco anos, já veio confirmar envolvimento

“Não há muito para dizer, eu adoro a Pabllo, ela é uma grande amiga e é muito gostosa para deixar passar”. O esclarecimento partiu do jogador Polidoro Júnior ao colunista brasileiro Leo Dias, confirmando ter tido um envolvimento com a artista brasileira Pabllo Vittar, de 30 anos. Uma informação que está a fazer crescer, segundo avança o site brasileiro “UOL”, ataques homofóbicos ao defesa central desde este domingo, 21 de abril.

A revelação surgiu na sequência de a intérprete ter revelado no programa “Sabadou”, conduzido por Virgínia Fonseca e emitido na SBT a 20 de abril, que a personalidade mais célebre com quem se tinha envolvido era um futebolista. Porém, recusou revelar o nome. Referiu apenas que não jogava pela seleção nacional e que era mais alto do que ela.

Rapidamente, o conhecido colunista Leo Dias avançou o nome de Polidoro Júnior, de 27 anos, que acabou por confirmar a informação.

O atleta está, neste momento, sem clube e a última equipa pela qual jogou foi o US Ivry, em França, na época de 2022/23. Em 2019/20, o futebolista, que começou a carreira nos relvados de São Paulo, Brasil, alinhou pela equipa portuguesa Vilafranquense.