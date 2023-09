António Raminhos é o primeiro convidado da nova temporada de “Taskmaster”

A nova temporada do programa “Taskmaster”, transmitido pela RTP1 e apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, traz António Raminhos como convidado.

A novidade foi avançada nas redes sociais do “Taskmaster”, programa transmitido pela RTP1. “António Raminhos é o primeiro convidado da terceira temporada, será que aí em casa estão preparados? Só temos uma coisa a dizer, vai ser incrível! É já no dia 23 [de setembro] a estreia do ‘Taskmaster’. Não percam. Na RTP1”, lê-se na descrição da publicação.

A terceira temporada do programa, que junta a família toda no sofá, tem como participantes Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Abecasis e Wandson Lisboa.

O programa é conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Markl que já se pronunciaram sobre o novo elenco.

“Sim! É com esta gente gostosa que vamos para a temporada três do ‘Taskmaster’! Asseguramos química. Dinâmica. Magia. Baixadas gostosas. Gritos loucos. Entradas pomposas. Saídas maravilhosas. E lágrimas de tanto rir. Aliás. Lágrimas e sangue. A sério. Cheguei a sangrar do nariz num episódio tal a risada”, escreveu Vasco Palmeirim.