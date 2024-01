Após polémica, Rui Sinel de Cordes pede desculpa: “É o único ato possível”

Depois da polémica gerada em torno do último espetáculo de Rui Sinel de Cordes, no qual terá insultado uma mulher, o humorista pediu desculpas nas redes sociais.

Na noite de terça-feira, 23 de janeiro, Luís Franco-Bastos, Salvador Martinha e Rui Sinel de Cordes subiram ao palco do Tivoli, em Lisboa, para apresentar o espetáculo “Morro Amanhã”, que homenageia Ricardo Vilão, que faleceu no ano passado. Contudo, rapidamente gerou-se uma polémica em torno de Rui Sinel de Cordes, que foi acusado de insultar uma espetadora.

Nas redes sociais, o humorista chegou-se à frente para pedir desculpas sobre o sucedido. “Pedir desculpa é o único ato possível em relação ao que aconteceu na passada terça-feira. Partilho tantas vezes aqui vitórias, é hora de partilhar também uma derrota”, começou por escrever.

“Foi uma noite de falhanços e erros apenas da minha responsabilidade, aos quais os meus colegas Luís e Salvador estão alheios. No nervosismo daquele que foi o espetáculo mais difícil da minha vida, quis esconder emoções em palco”, justificou.

O comediante revelou também ter “abusado” do álcool antes de subir em palco. “Como consequência deste excesso, disse e fiz coisas que me envergonham profundamente, mas pelas quais sou o único responsável, independentemente do estado em que me encontrasse”, reconheceu.

O comediante pediu “desculpas públicas à Ana”, “uma pessoa que insultei sem justificação e saiu da sala, com toda a razão. Devo destacar e agradecer a generosidade da resposta da Ana. Deu-me uma lição”. E estendeu o pedido de perdão “às restantes pessoas que estavam na audiência, à produção e ao teatro, mas sobretudo à família do Vilão”.

Após a polémica, o espetáculo que estava marcado para dia 31 de janeiro também acabou por ser cancelado.