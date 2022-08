Apresentador brasileiro Jô Soares morreu aos 84 anos

Jô Soares morreu, esta sexta-feira, 5 de agosto, aos 84 anos. O apresentador estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no Brasil.

As cerimónias fúnebres do humorista e ator brasileiro vão acontecer nos próximos dias e a causa da morte ainda está por divulgar. A ex-mulher, Flávia Pedras, já lamentou o sucedido.

“As pessoas que, através dos mais de 60 anos de carreira do humorista, se tenham divertido com as personagens e com a inteligência afiada dele, celebrem e façam um brinde à vida do Jô Soares”, escreveu, partilhando um testemunho repleto de elogios ao ex-companheiro.

“A vida de uma pessoa apaixonada pelo país, onde nasceu e escolheu viver para tentar transformá-lo num lugar melhor, através da gargalhada”, acrescentou Flávia Pedras, agradecendo, de seguida, ao humorista pelo papel que teve na sua vida.