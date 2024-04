Armeira de “Rust” condenada a 18 meses de prisão por morte de Halyna Hutchins

A armeira do filme “Rust”, Hannah Gutierrez-Reed, foi esta segunda-feira, 15 de abril, condenada a 18 meses de prisão depois de ter sido considerada culpada de homicídio involuntário pela morte de Halyna Hutchins.

Gutierrez-Reed, a primeira pessoa a ser julgada no caso, foi responsável por carregar a arma que Alec Baldwin usou no local das filmagens e da qual foi disparada uma bala real – em vez de um adereço – matando Hutchins em 21 de outubro de 2021.

Durante o julgamento, feito num tribunal do Novo México, Hannah Gutierrez-Reed foi acusada de repetidas negligências pelos procuradores. Ainda assim, foi absolvida de outra acusação de adulteração de provas.

Em outubro de 2021, durante as filmagens de “Rust” no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin apontou uma arma que ao contrário do que era suposto continua um projétil real que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Durante duas semanas, o julgamento tentou explicar como esta bala real, uma das muitas munições reais recolhidas pelos investigadores, pode ter ido parar ao ‘set’ de filmagem, desafiando as regras de segurança comuns a toda a indústria cinematográfica.

Durante as audiências, os jurados viram imagens que mostravam Alec Baldwin a manusear armas de maneira perigosa, apontando-as para outros membros da equipa, sem a intervenção da armeira.

“Este caso diz respeito a falhas de segurança consistentes e intermináveis que resultaram na morte de um ser humano e quase mataram outro”, sublinhou a procuradora Kari Morrissey, durante os argumentos finais, no passado mês de março.

Segundo a procuradora, a armeira foi mais uma vez negligente na manhã da tragédia, ao não estar presente quando Alec Baldwin preparava a sua cena, deixando as vinte armas utilizadas pela produção sem vigilância.

Morrissey acusou a armeira de levar munição real para o ‘set’ e de não realizar as verificações necessárias para garantir que a munição colocada na arma era segura.

Alec Baldwin, reputado ator e produtor do filme, também é acusado de homicídio involuntário, com o seu julgamento a estar previsto para ocorrer em julho.

As filmagens de “Rust” foram retomadas vários meses depois e terminaram em Montana, com o viúvo de Halyna Hutchins, Matthew, a atuar como produtor executivo.

