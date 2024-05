Arthur Almeida foi o concorrente expulso do “Big Brother”

A gala deste domingo, 28 de abril, do “Big Brother” contou com uma nova expulsão. Arthur Almeida somou 32 por cento dos votos.

Arthur Almeida foi o concorrente expulso na gala deste domingo, 5 de maio, do “Big Brother”. O jovem, natural de São Paulo, no Brasil, perdeu o duelo para Gil Teotónio e, com apenas 32 por cento dos votos, acabou por abandonar a “casa mais vigiada do país”.

Participou no “Big Brother – A Escolha”, apesar de não ter sido selecionado, e acabou por entrar no jogo há cerca de um mês. Sobre a expulsão, confessou ter ficado “um pouco surpreso”.

Os nomeados da semana só serão conhecidos esta segunda-feira, 6 de maio, a seguir ao “Jornal Nacional”. Catarina Miranda e João Oliveira receberam nomeações diretas na noite passada.