Artistas e famosos mostram apoio a Pedro Abrunhosa após críticas da Embaixada da Rússia

Artistas e figuras públicas como Carolina Deslandes, Agir, Catarina Furtado, Irma Ribeiro e D.A.M.A. mostraram o seu apoio a Pedro Abrunhosa, que se disse “intimidado” pela Embaixada da Rússia depois de criticar o presidente Vladimir Putin.

Em causa está a “intimidação” que o cantor diz ter sido alvo depois de a Embaixada da Rússia em Portugal ter feito um comentário, no seu site, relativamente às “declarações inaceitáveis do cantor Pedro Abrunhosa” no concerto em Águeda, no passado dia 2 de julho.

Recorde-se que, durante a atuação, o artista fez alguns comentários sobre a guerra que se vive na Ucrânia e adaptou o tema “Talvez F…” à situação atual. “Não podemos, nem vamos esquecer, que a Europa vive uma guerra. E a guerra mais estúpida de todas, uma guerra perfeitamente evitável, uma guerra de ódios, uma guerra em que famílias como as nossas todos os dias têm que fugir”, disse durante o concerto.

Pedro Abrunhosa recordou ainda os marinheiros presos numa ilha ucraniana que responderam ao apelo de um barco russo com “barco russo, go fu… yourself”, tendo de seguida comentado: “que é como quem diz ‘russian boat …’, que é como quem diz ‘Vladimir Putin, go fu… yourself’”.

A posição tomada pela Embaixada da Rússia levou ainda a uma tomada de posição do Governo português e da Sons em Trânsito, agência que representa o músico.

Agora, foi a vez de vários artistas e famosos se mostrarem solidários com Pedro Abrunhosa através de um comunicado partilhado nas redes sociais. “Tal como o MNE, também nós, artistas, músicos, cidadãos, temos que demonstrar a nossa indignação e estar solidários com o Pedro”.

“Não foi só o artista Pedro Abrunhosa a ser intimidado, foi toda a classe artística nacional. Muitos foram aqueles que no passado lutaram para que vivêssemos em liberdade. Jamais a nossa integridade física pode ser ameaçada por, como diz o Pedro, combatermos bombas com palavras”, pode ler-se.

“Juntos pela liberdade, sempre”, afirmaram os D.A.M.A. “Juntos”, frisou Irma Ribeiro. “Todos pelo Pedro. Pela democracia. Não a ameaças”, pediu Catarina Furtado.

Para já, uma das poucas vozes dissonantes é a da atriz São José Lapa, que “atacou” Pedro Abrunhosa nas redes sociais, ao frisar que a voz do músico não é a sua.