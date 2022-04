Assistente do “Você na TV!” vai deixar de trabalhar com Manuel Luís Goucha

Joana Araújo, assistente do programa “Você na TV!” (TVI) vai deixar de trabalhar com Manuel Luís Goucha quando terminarem as emissões do matutino no final deste ano.

A profissional da estação privada deu a possibilidade dos seguidores de fazerem algumas perguntas. Durante o questionário, Joana Araújo foi questionada sobre o que vai acontecer ao seu futuro: se fica nas manhãs ou se acompanha Manuel Luís Goucha.

“Não irei continuar com o Manel. Ainda não tenho a certeza do futuro”, afirmou, adiantando de seguida que não é a única a investir nas suas ideias.

“Por enquanto, sou a única a não desistir de mim, das minhas ideias e dos meus meios de comunicação”, acrescentou a assistente do “Você na TV!” ainda durante o questionário dos admiradores.

Lembre-se que o formato das manhãs da estação de Queluz de Baixo chega ao fim este ano, dando lugar ao “2 às 10”, a partir de janeiro de 2021, apresentado pela dupla Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.