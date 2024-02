Ator Pedro Barroso chora a morte do avô

O ator Pedro Barroso está a chorar a morte do avô. Nas redes sociais, muitos fãs associaram-se à dor do intérprete.

Pedro Barroso está de luto pelo avô Zé. O ator, que está radicado em São Pedro do Sul, na Beira Alta, despediu-se este fim de semana do familiar com palavras muito emocionadas nas redes sociais.

“O meu criador e a minha maior referência”, resumiu Pedro Barroso no perfil de Instagram.

“Sei que aí de cima vais olhar por mim e guiar-me”, rematou o ator.

Os milhares de fãs nas redes sociais associaram-se à dor de Pedro Barroso e enviaram palavras de conforto ao ator.