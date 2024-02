Atriz Catarina Siqueira perseguida por TVDE até beco no Estoril

A atriz Catarina Siqueira partilhou com os fãs um susto que viveu no passado domingo, quando foi perseguida por um motorista de TVDE até a um beco.

Um grande susto. Depois de ter estado, à noite, na festa do 31.º aniversário da TVI, no Casino Estoril, a atriz Catarina Siqueira foi perseguida por um motorista de TVDE até a um beco. Catarina Siqueira partilhou tudo nas redes sociais.

“No domingo passado foi a gala da TVI e eu sou mariquinhas por natureza. Desconfio sempre quando ando sozinha na rua, principalmente, porque o caminho até ao hotel, sozinha, a meia noite, podia ser perigoso. Tem havido ai muitas histórias em relação aos TVDE”, começou por referir.

“Começo a ver um carro a aproximar-se. Foi reduzindo a velocidade, era mais um desses TVDE’s perigosos a tirar-me as medidas, o carro avança e começo a perceber que o carro para e começa em marca atrás”.

“Consegui chegar à rua do hotel onde estava o meu carro. Toquei na campainha do hotel e vi as luzes do carro a entrar no beco onde eu estava, o carro a aproximar-se de mim… Assim que o homem chega ao pé de mim abrem a porta. Portanto, eu tive uma sorte”, rematou Catarina Siqueira.