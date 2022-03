Audiências: TVI cresce em relação ao período homólogo do ano passado

A TVI cresceu 20 por cento nas audiências em relação a maio do ano passado. Os dois programas mais vistos do mês passaram no quarto canal.

Em maio, de acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 17.2% de “share” no “all day”, o que representa um crescimento de quase 20% em relação ao mês homólogo de 2020.

Relativamente aos lares com cabo, a TVI obtém 16.3%, menos -1.6pp do que o líder -, e nos lares sem cabo obtém 23%.

No principal “target” comercial ABCD 15/54, a estação alcança um “share” de 12.2%, um resultado 20% superior em comparação a maio do ano passado.

No Entretenimento, o “All Together Now” obtém uma audiência média de 960 mil espetadores e o “Cristina ComVida” 522 mil espetadores, em média.

Nas manhãs, o “Dois às 10” alcança 314 mil espetadores. A tarde com “Goucha” obtém uma audiência média de 362 mil indivíduos.

Nas tardes de sábado, “Conta-me” lidera na faixa com quase 540 mil espetadores e o “Em Família” alcança 430 mil espetadores, em média.

O grande destaque deste mês na antena da TVI, destaca um comunicado enviado às redações, é “Festa é Festa”, “que tem vindo a conquistar a preferência dos portugueses, com uma audiência média de 1 milhão e 162 mil espetadores”.

No “prime time”, “Bem Me Quer”, regista uma audiência média de 1 milhão e 29 mil espetadores. “Amar Demais” obtém 754 mil espetadores.

Na Informação, o “J1” consegue mais de meio milhão de espetadores e o “J8” é o único bloco de informação a crescer à noite por comparação ao período homólogo de 2020.

Finalmente, o quarto canal transmitiu dois jogos de futebol, que foram os dois programas mais vistos na televisão portuguesa neste mês que agora terminou. A final da Taça de Portugal Placard obteve uma audiência média de 2,4 milhões de espetadores e a final da Liga dos Campeões alcançou 2 milhões de espetadores, em média.