Audiências: TVI informa que reforçou “competitividade no horário nobre”

Depois de mais um mês, julho, perdido para a SIC nas audiências, a TVI refere que reforçou a sua competitividade no horário nobre.

“De acordo com os dados da CAEM/GfK, em 2021, a TVI tem vindo a recuperar progressivamente a competitividade no prime-time, reforçando assim a sua robustez na faixa do horário nobre. Para este crescimento contribuíram os excelentes resultados alcançados na Ficção”, refere a estação, em comunicado.

“As novelas da TVI têm vindo a conquistar a preferência dos portugueses, manifestando uma clara tendência de crescimento em relação ao mês de junho”, acrescenta a TVI.

“Festa é Festa” obteve uma audiência média de 1,1 milhões de espetadores e vai contar com uma segunda temporada.

Já “Bem Me Quer” registou uma audiência média de 990 mil espectadores e “Amar Demais”alcançou 780 mil espetadores.

Ainda na ficção, o canal vai estrear, em breve, a novela “Para Sempre”, uma história contada no norte do país e que marca o regresso de Inês Castel-Branco e Diogo Morgado ao canal como protagonistas de uma história de paixão e vingança.

Em simultâneo, a TVI prepara o início das gravações de uma nova novela que será uma adaptação de uma produção chilena, da autoria de Helena Amaral.

Note-se que, apesar do crescimento da TVI no “prime-time”, agosto voltou a ser ganho pela SIC, que já leva 30 meses de triunfos nas audiências.