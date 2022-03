Audiências: TVI volta a aproximar-se da SIC em novembro

Em novembro, a TVI voltou a reduzir a diferença nas audiências para a SIC, que é agora de 1,8 pontos percentuais, comparativamente aos 2.2 pontos percentuais verificados em outubro.

De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 16,6 por cento de “share” no “all day”, o que representa um valor que a estação considera “sólido pelo oitavo mês consecutivo”.

No “target” comercial ABCD 15/54, a TVI regista um crescimento de 40 por cento face ao período homólogo do ano passado.

Recorde-se que, em janeiro deste ano, a diferença entre a TVI e a SIC situava-se nos 6,5 pontos percentuais.

No Entretenimento, recorda a estação de Nuno Santos em comunicado, “o mês de novembro reafirmou a liderança das manhãs com o ‘Você na TV’!”.

“O ‘Dia de Cristina’ liderou com uma audiência média superior a 415 mil espectadores. Este mês foram emitidas duas edições de ‘Em Família’, que foi o programa líder nas tardes de sábado com 782 mil espectadores, criando uma nova dinâmica na antena da TVI”.

“Big Brother – A Revolução”, apresentado por Teresa Guilherme, cativou, em média, 917 mil espectadores, na faixa das 22h-01h e conseguiu um share de 22,9 por cento, “reafirmando o lugar de programa favorito dos portugueses nos serões de domingo”. “Durante a semana o programa é líder no importante horário do ‘late-night’ com uma quota de mercado de 18,2 por cento”.

No “prime time”, “Bem Me Quer” tem vindo a conquistar espectadores, “registando uma audiência média superior a 1 milhão e 60 mil espectadores, estabelecendo também a menor diferença para a liderança no prime time desde junho de 2019”, acrescenta a TVI.

Outra novela, “Amar Demais”, situa-se nos 770 mil espectadores, com uma quota de 21 por cento de “share”.

Na Informação, anuncia ainda o quarto canal, “os resultados alcançados no ‘Jornal da Uma’ e no ‘Jornal das 8’ revelam uma clara tendência de crescimento e em muito contribuíram para o desfecho do mês de novembro”.