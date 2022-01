“Big Brother”: Carina revela que já passou fome

Carina revelou que já passou fome quando estava à conversa com Joana sobre a quantidade de comida que resta até à próxima prova para fazerem compras.

A concorrente do “Big Brother”, da TVI, encontrava-se a cozinhar com a colega de casa e a falar sobre os lanches às cinco da manhã que alguns participantes fazem quando fez a revelação.

“Se tivesse na minha casa não me importava porque eu como às cinco e tal, seis da manhã”, começou por afirmar.

“Com os produtos que temos não sei se não será melhor abrandar. Já tinha pensado mas eu sou uma pessoa que já passou fome e, por isso, não consigo tirar comida às pessoas por mais que saiba que há pouco”, adiantou.

Recentemente, Carina teve uma discussão com Sandra Fernandes por esta ter tecido comentários sobre a sua vida privada, nomeadamente os seus pais. Entretanto, as duas já fizeram as pazes.

LEIA TAMBÉM: