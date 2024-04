“Big Brother” com três novos concorrentes e menos dois nomeados

No “Big Brother – Especial” desta terça-feira, 16 de abril, entraram três novos concorrentes na casa e houve dupla salvação das nomeações.

A casa do “Big Brother” voltou a abrir as portas. Inês Morais, Gil Teotónio e Bárbara Gomes participaram no “Big Brother – A Escolha”, mas não foram selecionados para entrar no “reality show”.

Os três acabaram por ser agora repescados e, nos próximos dias, vão lutar para permanecer na “casa mais vigiada do país”, porque um deles abandona a casa já no próximo sábado, 20 de abril.

A decisão está nas mãos dos telespetadores que, através da aplicação, podem votar no seu favorito.

As surpresas não ficaram por aqui, uma vez que a salvação dos nomeados veio em dose dupla. André Silva foi o primeiro concorrente salvo, com 31 por cento dos votos, seguido de Carolina Nunes.

Fábio Caçador, David Maurício, Arthur Almeida, Catarina Sampaio e Daniela Ventura continuam nomeados.