José Castelo Branco vai estar esta quarta-feira, 1 de maio, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no matutino “Dois às 10”.

Depois do “Conta-me”, José Castelo Branco regressa à antena da TVI para uma conversa única com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no “Dois às 10”.

“Ele é uma das figuras mais controversas de Portugal. Há quem ame, há quem deteste, mas ninguém lhe fica indiferente. José Castelo Branco é o nosso convidado, amanhã de manhã, e promete não deixar nada por dizer”, refere a estação, em nota enviada às redações.

Na última entrevista para o canal, conduzida por Manuel Luís Goucha, o socialite esclareceu qual a sua fonte de rendimento. “Em Nova Iorque trabalho bastante, faço muitas presenças, saio muito à noite”, contou. “Vivo do meu trabalho e ajudo a Betty do meu trabalho”, sublinhou.