“Big Brother Famosos”: Jaciara beija novo concorrente

Jaciara, uma das concorrentes do “reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, voltou a protagonizar um momento de romance dentro da casa mais vigiada do país.

A ex-mulher do antigo futebolista Deco beijou mais um concorrente. Desta vez, foi Jay Oliver que recebeu um “selinho” após uma conversa entre os dois. O beijo ocorreu na sequência de uma conversa em que a empresária fala sobre os sentimentos que nutre por Kasha e Nuno Homem de Sá, eliminado na última gala.

“Achar que tu estavas a usar-me? Não. Tu aqui tiveste contacto com o Nuno, tu tiveste contacto com o Jay”, disse o cantor. “Com todo o mundo”, retorquiu a empresária.

O músico acrescentou: “A partir do momento em que senti que tu te aproximaste do Kasha, eu dei-te o teu espaço, percebes? Quando alguém está contigo e procura carinho noutro sítio, eu percebo isso. […] Eu dei-te liberdade para saberes o que queres fazer dentro da casa”.

Jaciara garantiu que nada se passa entre si e Kasha: “Entre mim e o Kasha, nada, nada, nada vezes nada. Nem da minha parte, nem da parte dele. Nem nunca vai existir, porque nós conversámos muito sobre isso.

De seguida, a concorrente questionou Jay Oliver:”Deixa-me fazer-te uma pergunta. Muito clara e quero que sejas o mais sincero possível. Existe algum sentimento de ti para comigo? Se tu me falares as coisas, vai mudar. Não vou fazer nada para te magoar. É só isso. Na vida, temos de ser sinceros”.

Contudo o intérprete fugiu à pergunta e disse: “Porque é que eu vou interessar-me por uma pessoa que está com interesse noutras pessoas?”. “A minha pergunta não foi essa”, retorquiu a brasileira. “Porque é que só hoje é que perguntas isto?” reagiu Jay Oliver.

Os dois concorrentes continuam a conversa mas sem chegar a nenhuma conclusão. “Está tudo bem”, disse Jay Oliver. “Pára de dizer que está tudo bem quando tu não estás bem”, acrescentou Jaciara dizendo: “Não somos fortes o tempo todo”. “Vai ficar tudo bem”, afirmou o músico.

A empresária beijou a mão do colega e garantiu: “Não vou magoar-te mais. Dá-me um beijinho”, tendo pedido um beijo de seguida.”A sério?” reagiu o músico envergonhado. No entanto, de nada serviu e Jaciara levantou-se e beijou-o na boca. “Pronto, também dei um selinho no Jay”, disse.

Recorde-se que a concorrente também já tinha beijado Kasha dias antes.