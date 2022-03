“Big Brother”: Rui Pedro defende-se das acusações de Joana

Depois de Joana ter revelado que mandou para o lixo sementes de girassol oferecidas por Rui Pedro, o empresário referiu que a atitude da concorrente foi “uma vergonha”.

Joana e Rui Pedro estão novamente envolvidos em polémica. A concorrente do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) revelou estar indignada pelo facto de ter sido enviado para a casa da Ericeira um cabaz com sementes de girassol da empresa do ex-jogador.

“Eu não como essa porcaria. […] Nem sei como é que isso está aqui dentro. Espero que tenha pago os 900 euros por cada segundo que aparece como as outras marcas pagam”, afirmou a “beta” de Cascais.

“Ameaçou-me a mim e à minha família e ainda teve coragem de mandar para minha casa. A minha mãe mandou isso para o lixo. Ele é maluco. E depois meteu o melhor amigo da Jéssica Antunes a perguntar-me do género: ‘Tenho um cabaz para te oferecer, onde é que moras’?”, contou.

Posteriormente, Rui Pedro defendeu-se nas redes sociais. “A maior falta de educação e respeito persiste. Uma vergonha esta miúda. Este ser execrável deitou comida para para o lixo, em tempos difíceis isto é uma vergonha tremenda”, referiu.

O empresário esclareceu ainda que não ofereceu sementes de girassol diretamente à jogadora, mas a todos os jogadores do anterior “reality show”.

“Enviei sementes personalizadas com o nome de cada concorrente do ‘Big Brother – A Revolução’, entreguei as sementes na casa da Ericeira e os responsáveis pelo programa entregaram um saquinho a cada concorrente à medida que iam sendo expulsos”, explicou.