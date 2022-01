“Big Brother”: Sandra fica em lágrimas ao recordar aborto e abandono

Sandra revelou, durante a gala em direto deste domingo do “Big Brother” (TVI), que sofreu um aborto, foi maltratada pela avó e sofreu de racismo.

A concorrente abriu o livro sobre as fases mais difíceis da sua vida. A mãe de Jéssica Fernandes recordou o sofrimento que sentiu quando chegou a Portugal com a mãe, que sofri de uma doença generativa.

“A minha mãe quando chegou as pessoas nunca tinham visto uma pessoa negra. Ela sofria muito e nós também. Alguma coisa de mal que acontecia era logo a preta, a filha da preta”, lembrou.

A certa altura a sua progenitora teve de ir viver para Coimbra por estar numa cadeira de rodas e Sandra teve de viver com a sua avó, que, segundo a própria, tinha preferência pelos outros netos.

“Escondia as amêndoas, bolachas para os netos que vinham e para eu não comer”, acrescentou.

As coisas acabaram por melhorar quando a sua mãe voltou. No entanto, os episódios de racismo sucediam-se. “A minha adolescência era difícil porque as meninas eram branquinhas, cabelo liso. Nunca tive namorados. Ninguém gostava de mim”, contou.

Desde que criança que os seus pais se separam e nunca sentiu o amor do pai, que era militar. Só há dois anos é que Sandra Fernandes, através do Facebook, voltou a ter uma relação com o seu progenitor.

Antes de ter dado à luz a filha Jéssica, a concorrente do “reality show” tinha apenas 19 anos quando sofreu um aborto. “Abortei espontaneamente aos cinco meses de gravidez, depois nasceu a Jéssica e fiquei apaixonada”, disse.

