Bruna Gomes: “Vou andar pelo país a falar sobre maquilhagem”

A vencedora do “Big Brother – Desafio Final” tem percorrido Portugal com o novo projeto de maquilhagem. No último fim de semana reencontrou o namorado no Rali Vinho da Madeira.

Sem férias este ano, Bruna Gomes tem andado pelo país a promover uma coleção de maquilhagem que lançou em parceria com a marca Andreia Professional. “Este ano não há mais viagens para casa, o Rio de Janeiro, porque está a acontecer o lançamento da minha colaboração com a Andreia e não pude ir ao Brasil”, lamenta a vencedora do “Big Brother – Desafio Final”, da TVI, em conversa com a N-TV.

“Queria ir visitar a minha família, estou a morrer de saudades dos meus cachorros… voltei lá no Carnaval, no passado mês de março, não faz tanto tempo assim, mas já me custa muito”, acrescenta a influenciadora digital, cuja coleção de maquilhagem integra a linha Kissproof e tem o nome de “Good Vibes By Bru”.

“Estou focada no projeto, porque vou a eventos fazer maquilhagem com a Andreia e estou muito feliz; é uma marca portuguesa que nunca fez colaboração com ninguém, a primeira vez é comigo, então estou de coração cheio e sinto-me muito lisonjeada por estar com marca que está há tantos anos no mercado”, refere Bruna Gomes.

“Vamos andar pelo país a fazer presenças de promoção e a trocar contactos com o público, também com as pessoas que me seguem para haver uma maior interação”, explica ainda a influenciadora digital.

Quanto ao seu podcast, está a ser renovado. “O podcast está ótimo, pronto para uma próxima temporada, vai voltar de uma forma diferente. Teve uma intervenção da plateia, novas dinâmicas, hoje é mais um programa online do que um podcast. Já pensei num programa ao vivo, mas aí estarei na mão de Deus”, admite Bruna Gomes.

Neste ano, a também comentadora de televisão não terá férias no verão. “Tenho muito trabalho, mas espero fazer uma praia. Um destino? A Madeira, com certeza”, diz, a sorrir, numa referência ao namorado, madeirense, Bernardo Sousa que, aliás, reencontrou – e abraçou – no passado fim de semana no Rali Vinho da Madeira.

E como está a relação? “Casamento? Ainda não pensamos nisso, já me sinto casada”, garante.

Quanto ao regresso à televisão, “depende do projeto”: “Se me convidarem eu vou, estou disponível. Gostei de fazer tudo, de estar no ‘Big Brother’ e nos comentários do programa”, refere, a concluir.