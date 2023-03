Os atores Bruno Cabrerizo e Inês Monteiro já não estão juntos. A confirmação foi dada pela intérprete de “Golpe de Sorte” numa entrevista.

Ponto final na relação: os atores Inês Monteiro e Bruno Cabrerizo já não estão juntos, confirmou a artista em entrevista à revista “Lux”: “Apesar de já não estamos juntos, temos uma relação muito boa. Ficámos a dar-nos bem, como faz sentido”, garantiu.

O namoro durou, apenas, cinco meses entre os intérpretes de “A Única Mulher” e “Golpe de Sorte”. Recorde-se que foi na primeira que Bruno Cabrerizo conheceu Kelly Bailey com quem manteve uma relação – a atriz está grávida de Lourenço Ortigão.

Inês Monteiro e Bruno Cabrerizo chegaram a ser apanhados aos beijos numa praia no Rio de Janeiro, no Brasil, depois de o artista ter terminado o namoro com Carol Castro.

Antes, Bruno Cabrerizo divorciou-se na italiana Maria Caprara, com quem tem dois filhos.

O ator pode ser visto atualmente no programa “Dança dos Famosos”, da TV Globo, enquanto Inês Monteiro ganhou fama, também, na novela “Vidas Opostas”.