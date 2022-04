Carolina Patrocínio afasta hipótese de trocar a SIC pela TVI

Carolina Patrocínio afastou a hipótese de trocar a SIC pela TVI e revelou que está “muito bem” na estação televisiva.

A apresentadora do “Fama Show” esteve, esta quinta-feira, no programa “5 Para A Meia Noite” onde foi questionada, durante participou na rubrica “Pressão no Ar”, sobre se já recebeu algum convite para trabalhar na TVI.

“Estou muito bem na SIC, nunca me faltou trabalho”, afirmou Carolina Patrocínio.

Recorde-se que a profissional de Paço D’Arcos é mãe de Frederica, Diana, Carolina e está grávida do quatro filho, o primeiro rapaz em comum com o ex-jogador de râguebi Gonçalo Uva.