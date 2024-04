Casa do “Big Brother” ao rubro. Noite marcada por desistência e nova expulsão

A gala do “Big Brother” começou de forma atribulada, com a desistência de um concorrente. Já no final, um dos nomeados foi expulso da casa.

Nada pode ser tomado por certo. Que o diga Luís Fonseca, mais conhecido como Kika, que anunciou, de forma inesperada, a desistência do “Big Brother”.

O momento aconteceu no início da gala deste domingo, 14 de abril, quando o concorrente dirigiu-se ao centro da sala. “Meus grandes amigos, chegou o meu fim. Agradeço o apoio que me deram aqui. Adorei conhecê-los. O meu objetivo é diferente de todos”, comunicou aos colegas.

Os três nomeados da noite – Leokádia Pombo, Renata Andrade e David Maurício – esperaram até ao fim da emissão para saberem a decisão dos portugueses. Renata Andrade foi a primeira salva, tendo ficado a votação entre Leokádia Pombo e David Maurício.

A participante, natural de Moçambique, acabou por perder o duelo e abandonou a “casa mais vigiada do país”, com 32 por cento dos votos.