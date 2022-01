“Casados à Primeira Vista”: Marta “esgotada e farta de estar triste”

Marta está completamente “esgotada” e “farta de estar triste” com o seu marido, Luís, no programa “Casados à Primeira Vista”, da SIC.

À conversa com duas amigas sobre a situação atual que enfrenta no seu casamento e, em jeito de desabafo, a concorrente revelou que já chegou ao fim a sua energia para lidar com o companheiro.

“Também fico triste. E sinceramente já estou farta de estar triste. Estou farta”, respondeu Marta a uma das amigas. “Já não sei como falar com ele. Por isso cheguei a um ponto em que rebentei”, adiantou.

A candidata da experiência do social da estação de Paço de Arcos foi mais longe ainda e confessou que nunca tinha discutido tanto com uma pessoa. “Já só quero que isto acabe. Fico triste de dizer isto, mas só quero que isto acabe”, rematou.

LEIA TAMBÉM: