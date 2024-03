Chegou ao fim a relação da atriz Inês Aires Pereira

Os rumores de separação intensificaram-se nos últimos tempos: Inês Aires Pereira namorava com David Ferreira da Silva.

A revista “Caras” confirmou agora o fim do relacionamento da atriz Inês Aires Pereira com David Ferreira da Silva. De acordo com a publicação, os dois terão tentando salvar a relação, mas sem sucesso.

Estiveram juntos cerca de quatro anos e foram pais de duas crianças: Alice, de quatro anos, e Joaquim, de dois.

Recorde-se que a festa do filho mais novo da artista aconteceu este domingo, 24 de março. Nas redes sociais, Inês Aires Pereira partilhou alguns registos, mas sem a presença do pai do aniversariante, atitude que adensou os rumores de separação.