Cláudia Jacques já está casada (fotos)

Cláudia Jacques já é uma mulher casada. A relações-públicas uniu-se esta tarde a Belmiro Costa. Veja as imagens do enlace em Lamego.

Cláudia Jacques casou-se na tarde deste domingo com Belmiro Costa, com quem namora há dois anos. Depois de, durante a manhã, ter mostrado alguns pormenores do enlace, nomeadamente as alianças que vai usar na união civil e ainda a maquilhagem, a conhecida relações públicas mostrou, nas redes sociais, as primeiras imagens do enlace.,

Cláudia Jacques usou um longo vestido branco na cerimónia realizada na Quinta da Salada, que fica situada na freguesia de Cambres, concelho de Lamego, enquanto o noivo optou por um fato azul.

Segue-se, nos próximos dias, a realização da cerimónia pelo civil na cidade de Marraquexe, em Marrocos.