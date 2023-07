Cláudia Vieira reage ao fim do relacionamento entre Pedro Teixeira e Sara Matos

Quando Sara Matos e Pedro Teixeira se separaram, o nome de Cláudia Vieira foi associado à situação. Mas a atriz já reagiu.

A notícia sobre o fim do relacionamento entre Sara Matos e Pedro Teixeira apanhou todos de surpresa. O ex-casal teve um menino há relativamente pouco tempo, o pequeno Manuel, de um ano.

Contudo, não foi só o nome dos dois que foi falado. Cláudia Vieira foi associada ao término da relação de ambos. E aconteceu pela presença de Cláudia e Pedro num evento.

No casamento de Inês Mendes da Silva, agente dos famosos, tanto Cláudia Vieira como Pedro Teixeira marcaram presença. Mas o apresentador foi sozinho, sem a companhia da então namorada, Sara Matos. Rumores surgiram de que esta não teria sido convidada a pedido de Cláudia à noiva. Poucos dias depois, a novidade do fim da relação foi dada.

Porém, nesta quinta-feira, dia 6 de julho, Cláudia marcou presença no primeiro dia do NOS Alive, em Algés, conversou com os jornalistas e desmentiu qualquer envolvimento na ausência de Sara no casamento.

“Sinto a necessidade de clarificar algumas notícias. Eu jamais me intrometeria sobre com quem é que amigos ou familiares devem ou não devem conviver. Muito menos partiria da minha pessoa dizer a uma amiga quem é que deve convidar para o seu casamento ou não. Isso é completamente falso. Refiro-me, como é óbvio, ao casamento da Inês Mendes da Silva. Não tive absolutamente nada que ver com esse assunto”, defendeu.

No entanto, não proferiu palavras sobre o término de Pedro e Sara: “Como sempre, não falo sobre a minha ex-relação ou o fim da relação de quem quer que seja”.

Cláudia Vieira e Pedro Teixeira tiveram uma longa relação de nove anos, após se conheceram nos “Morangos com Açúcar”, e que resultou numa filha, Maria, de 12 anos.