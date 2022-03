Cláudio Ramos na última entrevista: “Orgulho-me de ter feito o ‘BB'”

Na última entrevista que deu à N-TV, em janeiro, Cláudio Ramos elogiou o “Big Brother” e agradeceu a Cristina Ferreira.

Uma entrevista premonitória. No início de janeiro, por altura da celebração do primeiro aniversário de “O Programa da Cristina”, Cláudio Ramos elogiava… o “Big Brother” (TVI) e agradecia a cumplicidade da apresentadora na SIC.

“A Cristina disse que se me levassem me prendia? Estou muito bem aqui na SIC”, começou por dizer o comunicador à N-TV, para recordar a sua história profissional. “Faz 20 anos que estou cá e só fui à TVI fazer um ‘reality show’ e orgulho-me muito por ter feito o ‘Big Brother Famosos’. Não sou daqueles que renega alguma coisa no currículo”.

O ano passado teve “um sabor especial com um presente” que Cláudio diz que “já merecia” (a co-apresentação das manhãs da SIC) mas “achava que, se calhar, não ia acontecer”.

Da cumplicidade, Cláudio e Cristina cimentaram uma amizade. “Hoje já é amizade com a Cristina e acho que as pessoas não a conhecem. Ela é uma pessoa muito generosa e só uma pessoa assim consegue que alguém que chega num papel minúsculo ganhe espaço sem tirar o dela. A Cristina é o Cristiano Ronaldo da televisão!”

Para 2020, Cláudio Ramos pedia “saúde e trabalho”. Quero continuar a acordar bem-disposto”, dizia à N-TV. Agora, o caminho, é rumo à TVI.