Concerto da banda de Johnny Depp cancelado. Ator foi encontrado inconsciente

A banda do ator Johnny Depp cancelou o concerto que se ia realizar a 18 de julho. Novas informações afirmam que tal aconteceu porque o ator foi encontrado inconsciente.

Na passada terça-feira, dia 18 de julho, os Hollywood Vampires, banda da qual Johnny Depp é integrante, cancelou o concerto que iria dar em Budapeste, na Hungria.

No comunicado feito acerca do ocorrido, foi justificado: “Devido a circunstâncias imprevistas, os Vampires vão cancelar o concerto desta noite em Budapeste. Todos os bilhetes (gerais e VIP, incluindo ‘meet & greet’) serão reembolsados ​​integralmente. Apreciamos todos os fãs que viajaram de perto e de longe para nos verem atuar e sentimos muito. As mais sinceras desculpas, The Hollywood Vampires”.

O cancelamento deixou os fãs preocupados. Contudo, um novo comunicado, publicado dois dias depois, cancelava o novo concerto que iria acontecer na Eslováquia. “Ao chegarmos hoje ao local para começarmos a preparar a apresentação desta noite, rapidamente ficou claro que a construção das instalações estava incompleta e, portanto, é insegura tanto para a banda quanto para o público em geral. A banda está muito chateada com esta recente e infeliz reviravolta nos acontecimentos e espera retornar quando a agenda assim o permitir”.

“Este cancelamento não está relacionado com o cancelamento recente em Budapeste, mas podemos garantir que todos os membros da banda estão seguros e saudáveis. Esperamos vê-los na Polónia, na Alemanha e nos Estados Unidos nos próximos dias”, conclui o comunicado, deixando os fãs da banda mais relaxados.

Contudo, o “Daily News Hungary” partilhou ontem, segunda-feira, informações que revelam que o concerto não aconteceu porque Johnny Depp foi encontrado inconsciente no quarto de hotel onde se encontrava hospedado. O ator foi assistido no local por uma equipa de paramédicos.

Apesar do ocorrido em Budapeste e na Eslováquia, a banda atuou na noite de sábado na Polónia.