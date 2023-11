Concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro marcado por morte de fã

A cantora norte-americana Taylor Swift está no Rio de Janeiro, Brasil, onde tinha três concertos marcados, mas o arranque deu-se da pior maneira.

O arranque dos concertos de Taylor Swift, no âmbito da “The Eras Tour”, no Brasil, ficou marcado por uma tragédia. Depois da artista norte-americana ter sido recebida com por uma homenagem no Cristo Redentor, aquando da chegada para os primeiros três concertos na cidade carioca, ninguém esperava que uma jovem, de 23 anos, perde-se a vida no espetáculo.

Ana Clara Benevide, a vítima mortal do espetáculo, viajou desde Mato Grosso do Sul, outro estado do Brasil, para assistir à “performance” que decorreu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa brasileira, mais de 1000 fãs sentiram-se mal, devido às altas temperaturas que se faziam sentir no local. A sensação térmica da “cidade maravilhosa” tem atingido valores históricos, cerca de 60 graus celsius, mas Ana Clara Benevide, após ter entrado, antes do concerto, em desidratação e sofrido uma paragem cardiorrespiratória, ainda foi socorrida no estádio.

Já a caminho do Hospital Municipal Salgado Filho, a jovem sofreu uma segunda paragem e não conseguiu resistir.

Taylor Swift já se pronunciou

Através das redes sociais, a cantora norte-americana deixou uma nota a lamentar a fatalidade: “Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje [ontem] à noite, antes do meu concerto. Nem consigo dizer o quanto estou devastada por causa disso. Tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem”, escreveu.

“Não vou ser capaz de falar sobre isto no palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento fazê-lo. Quero dizer agora que sinto profundamente esta perda e o meu coração partido está com a sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer esta digressão ao Brasil”, concluiu.

Recorde-se que a artista, que está a ser apontada como namorada do atleta Travis Kelce, passa por Portugal nos dias 24 e 25 de maio, em dois concertos que decorrem no Estádio da Luz, em Lisboa.