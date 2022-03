Cristina Ferreira a Presidente? Manuel Luís Goucha responde

O apresentador do “Você na TV!” (TVI) comentou, pela primeira vez, a hipótese de Cristina Ferreira se candidatar à Presidência da República.

Não confirma se votaria na estrela da SIC caso Cristina Ferreira avance para Belém, mas assume que é um papel que “ela faria muito bem”.

“A figura de Presidente da República é um magistério de função, é uma figura aglutinadora. Pode fazer pressão aqui e acolá, mas é mais um magistério de influencia do que de pressão”, justificou Manuel Luís Goucha à margem da homenagem aos 60 anos de carreira de Júlio Isidro, que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

https://www.instagram.com/p/B7bC4mBhO_0/

O comunicador comentou, por outro lado, o “fair play” da loira da Malveira durante o primeiro aniversário d’”O Programa da Cristina”: a vedeta da SIC garantiu que a concorrência com a TVI e a RTP “não é uma guerra”.

“Se bem que acredite que haja ali sinceridade, também sei que aquilo é muito bem pensado. A Cristina é um animal de televisão, do mais brilhantes que eu alguma vez vi”, concluiu.