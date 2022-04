Cristina Ferreira dá a mão a Nuno Graciano em programa de domingo

Nuno Graciano aceitou o desafio da TVI e vai marcar presença na próxima emissão do programa das tardes de domingo “Somos Portugal”.

Após ter terminado a sua participação no formato “Big Brother Famosos”, o apresentador faz parte do elenco de comunicadores que vão conduzir a próxima transmissão do “Somos Portugal” na vila do Gerês.

“Domingo, é dia de sair à rua e fazer a festa. O ‘Somos Portugal’ vai estar na inconfundível vila do Gerês. Nuno Graciano vai mostrar-lhe lugares de cortar a respiração. Juntos fazemos a festa”, pode ouvir-se num vídeo promocional da estação privada.

Enquanto esteve dentro da casa mais vigiada do país, Nuno Graciano emocionou-se ao lembrar as saudades que tem da televisão. “Sempre tive bons resultados, por isso, não consigo encontrar em mim uma resposta. Saí com resultados bons, sempre”, disse, na altura.

Já fora do jogo, o comunicador garantiu que não existe nenhum contrato assinado com a TVI. “Não está nada projetado com a TVI, nem com ninguém, não há nenhum tipo de contrato paralelo, nem por baixo da mesa”, assegurou.