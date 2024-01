Cristina Ferreira e João Monteiro partilham mesmas fotos durante férias

Cristina Ferreira e o namorado, João Monteiro, viajaram juntos e partilharam novas imagens nas redes sociais.

Após apresentar o “Dança com as Estrelas” no sábado à noite, Cristina Ferreira partiu para férias. A diretora de ficção e entretenimento da TVI viajou acompanhada do novo namorado, o tenista João Monteiro, irmão do vencedor do último “Big Brother”, Francisco Monteiro. E há fotografias que já o ajudam a comprovar.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou uma imagem na qual se vê a sombra de duas pessoas juntas. Pouco depois, João Monteiro publicou a fotografia de um café e Cristina partilhou a mesma imagem com a legenda “a minha foto é melhor”.

O casal encontra-se num local com paisagens paradisíacas, águas cristalinas e areia branca, com os quartos do hotel sobre o oceano. Há quem aponte as Maldivas como o destino de ambos.