Cristina Ferreira falha novamente apresentação do “Dois às 10”

Cláudio Ramos explicou, durante a abertura do “Dois às 10”, que Cristina Ferreira não irá estar presente na emissão desta quinta-feira, 16 de novembro.

Durante a licença de maternidade de Maria Botelho Moniz, Cristina Ferreira irá estar ao lado de Cláudio Ramos na condução do matutino “Dois às 10”. No entanto, e por acumular outros cargos na empresa, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI não vai estar presente na emissão desta quinta-feira, 16 de novembro.

Na abertura do programa desta quinta-feira, 16 de novembro, o anfitrião do programa explicou a ausência da colega: “Hoje ela não vem. Temos uma apresentadora que também é diretora e hoje está no conselho de administração. Há uma vez por mês que, por outros afazeres, que naturalmente são de maior responsabilidade que este, não vem”.

Recorde-se que, a semana passada, Cristina Ferreira esteve no Tribunal de Sintra para responder à ação interposta pela SIC por quebra de contrato. Quando saiu da estação de Paço de Arcos, em julho de 2020, Cristina Ferreira acreditava que não tinha nada a pagar, porque não sabia que o contrato lhe exigia que ficasse até ao fim.