A decisão está tomada: a apresentadora não regressa com “O Programa da Cristina”, depois de ter anunciado o regresso à TVI.

Cristina Ferreira não volta ao “ar” na SIC. A notícia é avançada, em primeira mão, pelo “Jornal de Notícias”, que aborda o desconforto entre a comunicadora e a administração do grupo Impresa, depois de conhecido o regresso à TVI. Terminou, assim, nesta sexta-feira, “O Programa da Cristina” na estação de Paço de Arcos.

Recorde-se que Cristina Ferreira chegou à SIC há um ano e meio, vinda da TVI. Rapidamente, tornou “O Programa da Cristina” líder de audiências, o que fez com que o terceiro canal ultrapassasse a grande rival.

No primeiro ano, a apresentadora teve a companhia do “vizinho” Cláudio Ramos mas, com a saída do agora apresentador do “Big Brother” para a TVI, Cristina Ferreira viu-se obrigada a ter outras ajudas, como João Paulo Sousa, João Baião ou, mais recentemente, o técnico “Ben”.